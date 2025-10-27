Теннисист Рублев назвал хорошими для себя условия на турнире в Париже

В матче первого круга россиянин обыграл британца Джейкоба Фирнли и прервал серию из пяти поражений

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев заявил, что условия на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже для него хорошие. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба ATP.

В матче первого круга Рублев обыграл британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:1, 6:4. Россиянин прервал серию из пяти поражений. В следующем круге Рублев сыграет с американцем Лёнером Тьеном.

"Прежде всего я играл против очень хорошего соперника, который показывает прекрасный теннис. Да, я довольно долго мучался, не мог выиграть ни одной игры после Открытого чемпионата США. И поэтому очень рад, что смог прервать эту серию, это прекрасное чувство. Посмотрим, как пойдет дальше, но условия здесь очень хорошие для меня", - сказал Рублев.

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.