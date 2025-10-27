На стадионе "Торпедо" уложат искусственный газон до 10 ноября

На арене продолжаются работы по укладке искусственного газона последнего поколения

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Укладка искусственного газона на стадионе московского футбольного клуба "Торпедо" завершится до 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что на стадионе продолжаются работы по укладке искусственного газона последнего поколения. Сейчас "Торпедо" проводит домашние матчи на стадионе "Арена-Химки".

Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова 9 августа 2022 года. Основные работы стартовали 20 сентября 2022 года. Новый стадион, строящийся вместо снесенного, будет вмещать более 15 тыс. зрителей.

"Торпедо" располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Лиги Пари (Первая лига), набрав 14 очков в 16 матчах.