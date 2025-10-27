Баскетболист "Бруклина" Демин пропустит матч НБА с "Хьюстоном"

Тренеры решили не рисковать здоровьем Демина и не выпускать его на второй матч за два дня

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Бруклина" Егор Демин © Evan Bernstein/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин пропустит гостевой матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Хьюстоном". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации журналиста Эрика Слейтера, тренеры решили не рисковать здоровьем Демина и не выпускать его на второй матч за два дня. Встреча "Хьюстона" и "Бруклина" состоится в ночь на вторник по московскому времени.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В этом сезоне Демин провел три матча в НБА. В среднем за игру он набирал 8,7 очка, делал 5,0 подборов и 2,3 передачи.