Малкин набрал два очка в матче НХЛ с "Сент-Луисом"

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Питтсбурга"

Редакция сайта ТАСС

Нападающие "Питтсбурга" Джастин Брозо и Евгений Малкин

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу в домашнем матче команды в регулярном чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (1-я и 41-я минуты), Энтони Манта (1), Паркер Уозерспун (27), Сидни Кросби (57) и Малкин (57). У проигравших отличились Ник Бьюгстад (5), Джордан Кайру (16) и Мэтью Жозеф (45).

Малкин также записал на свой счет результативный пас в эпизоде со вторым голом. На счету россиянина 16 очков (3 шайбы + 13 передач) в 10 матчах текущего сезона. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров с американским нападающим "Юты" Ником Шмальцем (7+9) и американским форвардом "Вегаса" Джеком Айкелом (6+10), а также единолично возглавляет список лучших ассистентов нынешнего регулярного чемпионата.

Малкин продлил результативную серию до семи матчей, установив рекорд "Питтсбурга" по этому показателю среди игроков в возрасте 39 лет и старше. В истории лиги подобное ранее удавалось американцу Джо Павелски (9 матчей в сезоне-2023/24), канадцу Джо Торнтону (7; 2020/21) и чеху Яромиру Ягру (7; 2013/14). При этом Малкин занял второе место по количеству очков, набранных в стартовых 10 встречах сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше, уступив только канадцу Горди Хоу (17; 1968/69).

"Питтсбург" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. "Сент-Луис" располагается на последней, 8-й позиции в Центральном дивизионе с 7 очками по итогам 9 игр. В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 29 октября по московскому времени сыграет в гостях против "Филадельфии", "Сент-Луис" в этот же день примет "Детройт".

В другом матче игрового дня "Оттава" на своем льду разгромила "Бостон" (7:2).