Болельщик "Питтсбурга" упал с трибуны во время матча НХЛ с "Сент-Луисом"

Ему была оказана помощь, после чего он был доставлен в больницу

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Keith Srakocic

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Болельщик "Питтсбурга" упал с трибуны во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сент-Луисом". Об этом сообщила пресс-служба "Питтсбурга".

Встреча прошла в ночь на 28 октября и завершилась победой "Питтсбурга" (6:3).

"Питтсбург" подтверждает, что мужчина упал с верхнего яруса на нижнюю чашу арены, - говорится в сообщении. - Пострадавшему была немедленно оказана помощь врачами и персоналом, после чего он был доставлен в местную больницу. Хотя на данный момент нет никакой дополнительной информации, "Питтсбург" внимательно следит за ситуацией. В настоящее время мы по-прежнему обеспокоены состоянием пострадавшего".

"Питтсбург" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. Следующую игру команда проведет в ночь на 29 октября в гостях против "Филадельфии".