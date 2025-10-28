"Бруклин" без Демина проиграл "Хьюстону" в матче НБА

Российский баскетболист пропустил встречу по медицинским причинам

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Хьюстону" со счетом 109:137 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хьюстона" Тари Исон с 22 очками. У "Бруклина" больше всех очков на счету Теренса Мэнна - 21.

В матче не принял участия защитник "Бруклина" Егор Демин. По информации журналиста Эрика Слейтера, игрок пропустил встречу по медицинским причинам. До этого россиянин участвовал во всех трех матчах клуба в нынешнем сезоне, набирая в среднем 8,6 очка.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.