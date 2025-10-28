ISU изучит инцидент с плюшевой ракетой на Гран-при Китая

ТАСС, 28 октября. Международный союз конькобежцев (ISU) изучит инцидент с брошенной на лед плюшевой игрушкой в виде ракеты "Дунфэн-61". Об этом сообщает Associated Press (AP).

26 октября после выступления китайского дуэта Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянина на Гран-при Китая болельщики бросили на лед игрушку в виде ракеты. Спортсмены забрали ее и после показали в камеру во время ожидания оценок за прокат.

"ISU известно, что среди игрушек, брошенных зрителями на лед, оказалась неподходящая. Выступившие фигуристы взяли ее. ISU сожалеет о данном инциденте и проведет расследование", - приводит AP заявление ISU.