Хоккеист Пономарев объяснил, почему ему не удалось закрепиться в НХЛ

По мнению игрока, этому помешал обмен из "Каролины" в "Питтсбург"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Авангарда" Василий Пономарев © Bruce Bennett/ Getty Images

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Обмен из "Каролины" в "Питтсбург" помешал российскому нападающему Василию Пономареву закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

"В "Каролине" отличная система, но обмен в "Питтсбург" меня немножко подкосил, - сказал игрок, который в нынешнем сезоне выступает за омский "Авангард". - В системе "Каролины" все было понятно: я знал, что делать, и они понимали, как меня использовать в дальнейшем и как подключать к первой команде, то есть там было дальнейшее видение. В "Питтсбурге" чуть по-другому воспринимается ценность игрока, и как мне показалось, после обмена уже было не так, как в "Каролине", где у меня были наибольшие шансы попасть в первую команду".

Пономарев был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ в 2020 году под общим 53-м номером, всего за первую команду он провел две игры и более 100 матчей - за фарм-клуб "Каролины" "Чикаго Вулвз". 7 марта 2024 игрок был обменян в "Питтсбург", за который провел семь матчей в сезоне-2024/25, 61 игру Пономарев сыграл за фарм-клуб "Питтсбурга" "Уилкс-Бэрри".

Пономареву 23 года, летом он подписал трехлетний контракт с "Авангардом".