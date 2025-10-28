"Хочется сохранить добрую память о себе". Гаджи Гаджиеву исполнилось 80 лет

Заслуженный футбольный тренер - о жизни, спорте и юбилее

Тренер Гаджи Гаджиев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев во вторник отмечает 80-летие. Президент махачкалинского "Динамо" рассказал ТАСС об отношении к возрасту, различиях в тренерских подходах, Олимпиаде в Сеуле и смысле жизни.

Об отношении к дню рождения

У Александра Розенбаума есть хорошие стихи по этому поводу - "На седьмом десятке дети". Он говорит о том, что в этом возрасте люди хорошо понимают, что такое жизнь. Отношение простое, хотя сегодня складываются какие-то другие взгляды на дни рождения и празднования. Мы же из прошлого, которое не выкинешь. Я родился в год Победы, эта дата - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - для меня намного значимее, чем мой день рождения. Отсюда и все остальное. Мы же не праздновали дни рождения в детстве, юности и молодости. В любом случае главным остается профессиональный труд, взаимоотношения с друзьями. В этот раз будем вместе отмечать с Юрием Семиным и Валерием Газзаевым, главное - это возможность встретиться и поговорить.

С главным тренером сборной СССР по футболу Анатолием Бышовцем и председателем федерации футбола СССР Вячеславом Колосковым, 1991 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Особо памятных праздников нет. Помню, как поехали в горы, супруга попросила. Были интересные места, у нас есть такое селение Чох, рядом с этнодомом была старая советская будка с телефоном. Это помню хорошо.

О тренерской карьере

Памятных матчей немало - и печальных, и положительных. Печальные, когда не должны были проигрывать, но все равно это делали. Были матчи, которые помогали подняться на другой уровень. Понятное дело, что победа на Олимпиаде в Сеуле дорогого стоит. То веселье, которое было на корабле Шолохова, надолго запомнится. Это точно запоминающееся событие. Безусловно, были и другие достижения, когда, например, с "Крыльями Советов" выигрывали важные матчи. Но какой-то один матч выделить сложно. Скорее помнится большой труд, который позволял группе малоопытных с относительно невысоким уровнем мастерства футболистов добиваться результата. Например, победы с "Анжи" в 1999-2000 гг. Достижения с "Крыльями Советов".

С футболистом сборной СССР Юрием Савичевым на тренировке нацинальной команды, 1990 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Сейчас тоже такое банальное. Собрались простые ребята [в махачкалинском "Динамо"], которые не были кому-то нужны в профессиональном футболе. Выиграли Вторую лигу, чуть укрепились, выиграли Первую лигу. Это достижение для меня не менее значимое, чем другие какие-то серьезные победы. Они преодолевают свой, казалось бы, пиковый уровень, достигают большего. Понятно, что это не успехи "Реала", "Ливерпуля", "Барселоны" или "Зенита" в последние годы. Но для нас, группы людей, которая смогла из, можно сказать, небытия попасть в РПЛ, это очень значимо. Этих ребят показывают по телевизору, про них говорят. Для них это тоже большое достижение, вместе с ними и я радуюсь.

Об Олимпиаде в Сеуле

Конечно, победа на Олимпиаде точно примечательна для меня и для многих людей нашего поколения. Помню, как мы поехали перед Олимпиадой на турнир имени Джавахарлала Неру в Индии. Там в гостинице кто-то спросил, откуда мы приехали. А врач Зураб Орджоникидзе был у нас таким весельчаком, рядом с ним всегда была гитара, хорошие песни пел и сочинял, рисовал тоже хорошо. Не только доктор талантливый. Он взял листок бумаги рядом с ресепшеном, нарисовал 1/6 часть суши, написал там USSR и поставил три восклицательных знака, отдал спросившему. Конечно, про прошлое хорошо поет Розенбаум, который недавно приезжал к нам с концертом, поэтому так вспоминаю - встретились, поговорили. У него есть хорошая песня "Несуществующая родина моя". Он тоже говорил, что является человеком из СССР. Конечно, вспоминаем Олимпиаду, СССР, помним и храним победы.

О тренерской школе прошлого

Подход работы у новых тренеров отличается от того, какой был у старой школы. Мы потеряли традиции, это серьезная и значимая потеря. У нас была замечательная тренерская школа. Ведь наш народ, допустим, неорганизованный, не такой дисциплинированный, как европейцы, но в творчестве мы превосходим всех. А профессия тренера - творческая. У нас были проблемы с точки зрения организации и материальных ресурсов. Но за счет тренерского таланта мы системно добивались хороших результатов, даже за второе место в Европе снимали тренера. Эти традиции были утеряны в 1990-х, но и не могло быть иначе, было потеряно все за считанные год-два. Потеряли то, что накапливалось десятилетиями.

У нас была лучшая в мире спортивная наука, в тренерской школе нам преподавали лучшие ученые мира, это и Волков Николай Иванович, и Зациорский Владимир Михайлович, и Матвеев Лев Павлович и другие ученые. Они были продолжателями спортивной науки, которая зародилась еще перед войной. Это все было утеряно. Многие уехали в разные страны. Понятно, что не нужно жить только достижениями в стране, нужно знать и другие страны, изучать их опыт. Любое достижение ученых и их знания базировались на достижениях мировой науки. Наш футбол базировался на достижениях мирового, тщательно анализировались чемпионаты Европы и мира. Это тоже было учебой для нас.

Во время тренировки сборной СССР по футболу, 1991 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Сейчас в основном анализируется не так, как нужно готовиться, и не современные технологии подготовки. Сегодня в основном разговоры идут о том, где какой игрок, какая у него была предыстория, как он стал таким мастером, и самое главное - сколько он стоит. Купи-продай сегодня ценнее, чем мысль, связанная с подготовкой. И это главная проблема. Недавно увидел статью Сергея Степашина, старый болельщик футбола, безусловно, талантливый человек, к его словам стоит прислушиваться. Он говорит, что беда российского футбола - агенты и судьи. Он говорит о том, что подготовка игрока важнее, чем его поиск и покупка. Но нужно сказать, что у нас есть сегодня правильные шаги.

Очень хорошие молодежные и юношеские турниры организованы Российским футбольным союзом. Несмотря на мою критику, я верю, что мы сможем стать одной из лучших в мире футбольных держав. Это произойдет только в том случае, если у нас будет возрождена наша отечественная школа тренеров, и она достигнет того же уровня, который у нее был. Потому что надежда на помощь от приезда кого-то уходит. Была убежденность, что сейчас к нам приедут тренеры, мы сможем всех обыгрывать. Это, конечно, было наивно. Они могут помочь на отдельном этапе, отдельному клубу, какие-то детали в общей системе подготовки поправить. Но поднять российский футбол на уровень европейских стандартов могут только наши тренеры.

Естественно, при хорошем уровне организации, а организация должна включать и подготовку. Организация должна помочь в воспитании тренеров, в первую очередь детских. Страна огромная, таланты могут родиться где угодно, и ориентироваться на то, как это было совсем недавно, что какой-то дядя придет и нам поможет, - все-таки пройденный этап.

О нынешних тренерах

Во время разбора тактики на тренировке "Анжи", 2000 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Безусловно, хорошие тренеры у нас есть. Это подтверждает мысль, что у нас талантливый и творческий народ. К ним можем отнести Сергея Семака из "Зенита". Да, с поддержкой "Газпрома" выигрывать легче, но не один иностранный тренер не смог сделать то, что сделал он. Подряд шесть раз выиграть чемпионат России. Также можно сюда отнести Мурада Мусаева, которого воспитал "Краснодар", спасибо за это Сергею Николаевичу Галицкому. Он верил в своих ребят, доверял им, в конечном итоге они выросли в высоко квалифицированных специалистов. Безусловно, это Андрей Талалаев из "Балтики", Михаил Галактионов из "Локомотива". Могу кого-то забыть. Но еще, конечно, Валерий Карпин, который работает в "Динамо" и сборной России. С ним можно соглашаться или нет, у него резкие высказывания, но в любом случае он талантливый тренер. Конечно, Рашид Рахимов, Станислав Черчесов. У нас большая группа хороших тренеров. Я думаю, что если наши клубы будут допущены к европейским турнирам, то мы будем выступать заметно лучше, чем в последние годы. В последние годы бывало, что за весь групповой турнир одержали одну победу.

О чемпионате России

Насколько не была бы жесткой моя критика в адрес нашего чемпионата, я считаю, что он стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Таких игр, где просто так дарятся очки, практически нет. Все матчи боевые. Мы возвращаемся к тем словам, которые очень любил повторять Гавриил Дмитриевич Качалин, один из основателей советской тренерской школы. Он говорил: "Наш советский футбол должен вестись в нагнетательном темпе с усиливающимся давлением в конце матча".

С первым вице-президентом РФС Никитой Симоняном на вручении премии "Лучший тренер", 2007 год © Виталий Белоусов/ ТАСС

О футбольной мечте

Понятное дело, что все те, кто работает в спорте, стремятся к тому, чтобы сделать какой-то шаг вперед, достигнуть более высокого результата, чем был вчера. Если брать с точки зрения руководителя клуба, то, конечно, в первую очередь нужно поднять уровень клуба, организации, финансирования. Сегодня мы сделали достаточно значительный шаг вперед. Если вчера у нас было, допустим, 20 игроков, 1,5 тренера, 1,5 работника офиса, то сейчас это серьезная структура, в которой есть несколько команд, участвующих в разных соревнованиях - молодежка, Вторая лига и прочее. Клуб представляет из себя более серьезную и организованную организацию с бюджетом. Но мы все равно уступаем многим клубам РПЛ, конечно, нам нужно улучшать многие составляющие, это и работа с болельщиками, и финансовая составляющая, лучше готовить своих тренеров и других специалистов, врачей, реабилитологов. База должна быть другого уровня. Мы, безусловно, во всех этих вопросах продвинулись, но этого все равно мало.

Самое главное - лучше готовить резерв. У нас огромное количество мальчишек. Вот в чем мы больше всего преуспели - так это в вовлечении мальчишек в игру. Это произошло во многом благодаря главе Республики Дагестан Меликову Сергею Алимовичу. При первой же нашей встрече он сказал, что нужно, чтобы во всех школах, дворах, везде мальчишки играли в футбол. Как это было в советские времена. Это будет отвлекать от ненужных дел, мыслей, постоянных гаджетов и так далее. Сегодня в этом смысле мы один из лучших регионов страны. У нас в школьных соревнованиях участвуют порядка 200-250 тыс. мальчишек, у нас филиалы разных структур есть практически во всех регионах. Когда сегодня зайдешь на стадион "Анжи-Арену", то обязательно столкнешься с детворой от 4 до 14-15 лет, которые бегают, играют в футбол, просят автографы. В этом смысле у нас, можно сказать, наибольшие достижения. Но нужно, чтобы рядом с ними были хорошие педагоги и тренеры, в этом еще много работы.

Во время матча Кубка Уефа "Анжи" (Россия) - АЗ (Нидерланды), 2014 год © Валерий Шарифулин/ ТАСС

О желании работать в клубе

Это как-то никуда не уходит. Кажется, что наоборот - я меньше дома бываю, чем на работе. Утром уйдешь, в 22:00 вернешься домой. А по-другому никак. Я не могу сказать - нравится или нет. Можно сказать, что это сформированная десятилетиями привычка. Все началось с 1960-х годов и пошло, поехало. Привычка или любовь сформировавшаяся. Как смысл жизни. Когда я женился первый раз, я говорил супруге, что сначала родители, потом футбол, потом ты. Во второй раз тоже так было. Понятное дело, что семья - важная составляющая жизни, я люблю семью и детей. Но как-то так.

О жизненной мечте

Она где-то схожа с тем, что говорил Галицкий. Он хотел, чтобы в его команде играли свои воспитанники. Чем больше, тем лучше. Мне тоже хочется, чтобы у нас была крепкая команда в РПЛ на уровне лучших команд России. Чтобы в ней была большая группа наших ребят. За топ-клубами стоят мощные финансовые структуры, такие как "Газпром", РЖД, ВТБ. Мы сможем оказывать серьезное сопротивление им только в том случае, если у нас будут свои футболисты, если будет хорошая подготовка своего резерва. У нас талантливая молодежь, хороший климат, мы в состоянии готовить очень квалифицированных хороших футболистов. Другое дело, что нам всегда не хватает какой-то организованности, поэтому важно не только подготовить, но и сохранить их в команде. В "Динамо" кто играл в воротах с "Зенитом" - Курбан Расулов, 2007 года рождения, того же года мощный мальчик играет в "Краснодаре" в атаке. Они безусловно будут уходить, от этого никуда не денешься. Проблема в том, чтобы их было столько, чтобы хватало на всех. Чтобы кто-то ушел, но кто-то остался конкурентоспособный. А этого можно добиться при наличии высоко квалифицированных тренеров, мальчишки будут достигать своего уровня возможности, чтобы раньше времени не уходили со сцены.

На посту главного тренера "Амкара" в матче чемпионата России против "Ахмата", 2017 год © Сергей Савостьянов/ ТАСС

О смысле жизни

В одной из бесед Сергей Галицкий сказал, что на самом деле вся эта жизнь бессмысленна. Но я думаю, что смысл заключается в том, чтобы о тебе сохранилась добрая человеческая память. Чтобы эту память хранили твои дети, внуки, они продолжают нашу историю, наши дела. Все в разных сферах. И чтобы продолжали жизнь футбольные дети. Чтобы они как бы тоже куда-то дошли, до какого-то результата, чтобы их мечты сбылись.

Вот прям сейчас идут мальчишки из нашей школы, мы постелили новое поле, рядом тренажерный зал, учебные классы. Пять лет назад этого не было. Хотелось бы, чтобы эти мальчишки выросли, достигли результатов, как поется в песне "будут внуки, потом все опять повторится сначала".

Записал Роман Шлуинский