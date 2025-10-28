Месси заявил о желании сыграть на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины хотел бы защитить титул чемпионов мира

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси © Leonardo Fernandez/ Getty Images

ТАСС, 28 октября. Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Комментарий Месси приводит газета Mundo Deportivo.

"Честно говоря, было бы невероятно здорово принять участие в чемпионате мира. Я хотел бы быть в форме и сыграть важную роль в сборной, - сказал он. - Конечно, я очень взволнован, ведь это чемпионат мира. Мы выиграли прошлый турнир, и было бы здорово защитить титул. Играть в сборной, особенно в официальном турнире, это мечта".

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за "Интер Майами". По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).