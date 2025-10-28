Капитан женской сборной России Олексюк оценила матчи с македонками

Россиянки дважды обыграли соперниц в товарищеских матчах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Футболистки сборной России провели полезный сбор в Северной Македонии, в стране команду тепло приняли. Об этом ТАСС рассказала капитан и полузащитник национальной команды Ксения Олексюк.

Российские футболисты дважды обыграли команду Северной Македонии в товарищеских матчах (5:0, 2:0). Встречи прошли в Струмице.

"Международные матчи всегда полезны, это не игра в чемпионате между собой. В целом для нас получился положительный, плодотворный, хороший сбор, где мы дважды обыграли Северную Македонию, заработали рейтинговые очки, - сказала Олексюк. - Нас хорошо приняли, хорошие отель и поле. Тут такая некая осень, немного поле страдает футбольное, из-за этого где-то отражалось на тренировочном процессе, игровое поле тоже сказывалось на передачах, ударах, на техническом качестве".

"Играть с гимном и флагом - здорово, то, к чему нужно стремиться, чтобы мы выступали на международном уровне, представляли свою страну, играли за свою Родину, гордились этим", - добавила она.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.