Тюкавина и Комличенко включили в расширенный состав сборной России по футболу

Российская команда сыграет против сборных Перу и Чили 12 ноября и 15 ноября соответственно

Константин Тюкавин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин и форвард столичного "Локомотива" Николай Комличенко включены в расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

"Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура Мир - Российской премьер-лиги и матчи Фонбет - Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко", - сказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

Тюкавину 23 года, в текущем сезоне форвард провел за "Динамо" восемь матчей в разных турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи. 30-летний Комличенко в 18 играх текущего сезона забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Сборная России проведет товарищеский матч с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге. Игра с командой Чили пройдет 15 ноября в Сочи. Матч со сборной Перу начнется в 20:00 мск, с чилийцами - в 18:00 мск.