Футболист "Зенита" Мостовой рассказал о поддержке после нападения

Вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить игрока

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Футболист петербургского "Зенита" Андрей Мостовой получил много звонков и сообщений с поддержкой после нападения. Комментарий игрока ТАСС предоставила пресс-служба "Зенита".

"Никто об этом не знал вообще. Вышло вчера утром, - сказал Мостовой. - Очень много звонков и смс стал получать, всякие телеканалы звонили, хотели узнать. Но решил сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал отмашки от клуба, как действовать. Вчера получил много поддержки со стороны ребят из клуба и от людей со стороны. А так никто об этом не знал, кроме друга, с кем был".

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" и сборной России Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.