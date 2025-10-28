Хоккеист "Спартака" Морозов сообщил, что в его пробе нашли следы кокаина

Нападающий принес извинения клубу и болельщикам

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Спартака" Иван Морозов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Хоккеист московского "Спартака" Иван Морозов сообщил, что в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина.

"В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина", - написал Морозов в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам", - добавил он.

Хоккеист отметил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

16 сентября "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в пробе Морозова было выявлено запрещенное вещество.

Морозову 25 лет, он выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он был игроком петербургского СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх КХЛ текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф на его счету 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.