Фанаты ЦСКА развернули баннер в память о Плешакове на матче КХЛ со "Спартаком"

Диктор скончался на 57-м году жизни

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Болельщики ЦСКА развернули баннер в память о дикторе Игоре Плешакове на матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Плешаков скончался на 57-м году жизни, о чем стало известно в понедельник. Он работал на матчах футбольного клуба ЦСКА на "ВЭБ-Арене", а также на играх московского хоккейного клуба "Динамо" на "ВТБ-Арене".

Баннер в память о Плешакове был развернут в угловом секторе "Мегаспорта", где находятся наиболее активные фанаты ЦСКА.

Идет первый период, счет - 1:0 в пользу "Спартака".