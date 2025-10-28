В Махачкале отметили 80-летие заслуженного тренера по футболу Гаджи Гаджиева

В ходе торжества Гаджиев был награжден почетной золотой медалью за особый вклад в развитие спорта и динамовского движения

Редакция сайта ТАСС

Президент "Динамо" (Махачкала) Гаджи Гаджиев © Петр Ковалев/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Торжественное празднование по случаю 80-летия заслуженного тренера России по футболу Гаджи Гаджиева состоялось в Русском театре Махачкалы, сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие собрало признанных игроков российского футбола, наставников и известных спортсменов. Почетным гостем стал глава Дагестана Сергей Меликов, который лично зачитал поздравительное послание от президента России Владимира Путина. Меликов поздравил юбиляра, отметив его неоценимый вклад в отечественный спорт.

Читайте также

"Хочется сохранить добрую память о себе". Гаджи Гаджиеву исполнилось 80 лет

"Вы в профессии уже 60 лет и даже немножко больше. А вот это уже действительно серьезно, поскольку каждый прожитый день в футболе - это бесценный опыт, которым вы не устаете делиться с молодым поколением тренеров и футболистов", - подчеркнул глава Дагестана.

В ходе торжества президент "Динамо" (Махачкала) Гаджиев был награжден почетной золотой медалью за особый вклад в развитие спорта и динамовского движения.

В 1988 году в качестве тренера сборной СССР Гаджиев стал олимпийским чемпионом. Работал тренером сборной России, главным тренером в том числе "Крыльев Советов", "Анжи", "Сатурна". Становился бронзовым призером чемпионата России с "Крыльями Советов" (2004), финалистом Кубка России с "Анжи" (2001) и "Крыльями Советов" (2004).