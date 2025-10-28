Сын Аршавина стал чемпионом Москвы в составе "Спартака"

"Спартак" выиграл летнее первенство Москвы среди игроков 2012 года рождения

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сын бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Андрея Аршавина Арсений Аршавин стал победителем летнего первенства Москвы в составе московского футбольного клуба "Спартак" (игроки 2012 года рождения).

Арсению Аршавину 13 лет, он забил 2 гола в 18 играх. "Спартак" стал чемпионом летнего первенства Москвы, набрав 66 очков в 22 матчах.

Андрею Аршавину 44 года, он занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию петербургского "Зенита", за который выступал с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА 2008 года. Также Аршавин выступал за английский "Арсенал", казахстанский "Кайрат" и краснодарскую "Кубань".