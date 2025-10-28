Андреева и Шнайдер узнали соперниц по группе на Итоговом турнире WTA в парах

Россиянки не сыграют на групповом этапе с Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элизе Мертенс

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева и Диана Шнайдер © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 28 октября. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс не сыграют между собой на групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, попав в разные группы. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Андреева и Шнайдер попали в группу Лизель Хубер. Их соперницами станут чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф, венгерка Тимея Бабош и бразильянка Луиза Стефани.

Кудерметова и Мертенс оказались в группе Мартины Навратиловой. В нее также вошли итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, американка Эйжа Мухаммад и нидерландка Деми Схюрс, латвийка Елена Остапенко и представительница Тайваня Су Шувэй.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде. В полуфинал выйдут две лучшие пары каждой группы.