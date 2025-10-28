Третьяк отметил неважную игровую дисциплину у хоккеистов ЦСКА

В матче со "Спартаком" ЦСКА пропустил все три гола в меньшинстве, в том числе победный на последней минуте

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игровая дисциплина у хоккеистов ЦСКА в данный момент хромает, чем и воспользовался "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

ЦСКА проиграл в "Мегаспорте" "Спартаку" со счетом 2:3, пропустив все три гола в меньшинстве, включая победный от Адама Ружички на последней минуте матча.

"Равная была игра, недисциплинированность армейцев приводит к тому, что происходят какие-то глупые удаления, особенно в конце при ничейном счете, и ЦСКА из ничего создает себе трудную жизнь. Считаю, что игровая дисциплина в ЦСКА хромает", - сказал Третьяк.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде 1 ноября со столичным "Динамо".