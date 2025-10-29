"Питтсбург" проиграл "Филадельфии", Малкин прервал серию из семи матчей с очками

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. "Питтсбург" со счетом 2:3 после серии буллитов уступил "Филадельфии" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Бобби Бринк (18-я минута) и Трэвис Конечны (23). У проигравших отличились Джастин Бразо (11) и Сидни Кросби (52). В серии буллитов попытки реализовали нападающие Матвей Мичков ("Филадельфия") и Евгений Малкин ("Питтсбург"), победный бросок на счету Бринка.

Малкин не набрал очков, прервав результативную серию из семи матчей. Для нападающего "Питтсбурга" это вторая игра без результативных действий со старта сезона из 11. Ранее россиянин уходил со льда без очков только в домашней встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:6), которая прошла 12 октября. Малкин лидирует в списке лучших ассистентов турнира с 13 результативными передачами.

"Питтсбург" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 11 матчах. "Филадельфия" располагается на пятой позиции с 11 очками по итогам 9 игр. В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 31 октября примет "Миннесоту", "Филадельфия" в этот же день сыграет дома против "Нэшвилла".