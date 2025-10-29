Дорофеев вышел в лидеры списка снайперов сезона НХЛ

Это случилось после дубля в ворота "Каролины"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. "Вегас", в составе которого дважды отличился Павел Дорофеев, со счетом 6:3 одержал победу над "Каролиной" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дорофеев вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона, забросив шайбы на 7-й и 19-й минутах. Также в составе победителей отличились Бретт Хауден (47), Джек Айкел (56, 58) и Томаш Гертл (60). У проигравшей команды голы забили Андрей Свечников (4), Джордан Мартинук (33) и Логан Стэнковен (43). Для Свечникова это первое результативное действие в нынешнем сезоне в девяти матчах.

Дорофеев возглавляет список лучших снайперов регулярного чемпионата и является четвертым бомбардиром "Вегаса" в текущем сезоне с 10 очками (9 голов + 1 результативная передача). Пятерку лучших по этому показателю замыкает другой российский нападающий Иван Барбашев, сделавший два результативных паса в игре с "Каролиной". В его активе также 10 очков (3+7). Айкел лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата с 19 очками (8+11).

"Вегас" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. "Каролина" располагается на четвертой позиции Столичного дивизиона с 12 очками после 9 встреч. В следующем матче "Вегас" в ночь на 31 октября примет "Колорадо", "Каролина" в этот же день на своем льду сыграет против "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Коламбус" в гостях переиграл "Баффало" (4:3 ОТ). Гол и результативный пас на счету Егора Чинахова, нападающий гостевой команды отличился во второй игре подряд. Другой форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко записал на счет результативную передачу.