Гол и результативная передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нэшвилл"

Игра завершилась счетом 5:2

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ George Walker IV

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. "Тампа" со счетом 5:2 победила "Нэшвилл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Тампы" голы забили Земгус Гиргенсонс (11-я и 60-я минуты), Брэндон Хагель (36), Шарль-Эдуар Д'Астус (48) и Никита Кучеров (60). В составе проигравших заброшенными шайбами отметились Люк Евангелиста (46) и Филип Форсберг (58). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.

Кучеров также записал на счет результативный пас. На счету нападающего 10 очков (4 гола + 6 передач) в 8 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров "Тампы" в нынешнем сезоне вместе с американским форвардом Джейком Гюнцелем, который забросил 4 шайбы и 6 раз ассистировал партнерам в 10 играх.

"Нэшвилл" занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 10 очков в 11 матчах. "Тампа" идет на 7-й позиции в Атлантическом дивизионе с 10 очками по итогам 10 встреч. В следующем матче "Нэшвилл" в ночь на 31 октября по московскому времени сыграет в гостях против "Филадельфии", "Тампа" в этот же день примет "Даллас".

В других матчах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2). Защитник хозяев льда Никита Задоров отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом. "Флорида" на своем льду уступила "Анахайму" (2:3 Б), вратарь проигравшей команды Даниил Тарасов отразил 15 бросков из 17.