Овечкин рассказал, что его мотивирует после рекорда по голам в НХЛ

Форвард "Вашингтона" отметил, что у него все еще сохраняется страсть к игре

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Tony Gutierrez

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин все еще сохраняет любовь к хоккею, несмотря на все свои достижения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ESPN.

"Я все еще люблю хоккей, у меня есть страсть. Я просто наслаждаюсь. Никогда не знаешь, когда можно получить травму или когда придется завершить карьеру", - сказал Овечкин.

На счету 40-летнего Овечкина 1 501 матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, 899 шайб и 731 передача. В апреле он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (895). В 2018 году Овечкин вместе с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.