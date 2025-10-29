ЧМ-2026 по дзюдо в Баку перенесли на октябрь

БАКУ, 29 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по дзюдо 2026 года в Баку пройдет с 4 по 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана.

Изначально соревнования должны были пройти с 9 по 16 июля. Причиной переноса стало совпадение изначальных сроков с проведением других международных спортивных мероприятий и желание обеспечить трансляцию для более широкой аудитории.

Баку примет чемпионат мира по дзюдо второй раз в истории, впервые турнир прошел в городе в 2018 году. В 2025 году мировое первенство состоялось в Будапеште. Победителями турнира среди россиян стали Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Бронзовые награды завоевали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).