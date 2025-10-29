Футболист "Спартака" Бабич перенес операцию на коленном суставе

Защитник получил разрыв крестообразной связки в матче РПЛ с "Ростовом" 18 октября

Редакция сайта ТАСС

Срджан Бабич © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сербский защитник московского "Спартака" Срджан Бабич успешно перенес операцию на коленном суставе. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Бабичу успешно провели операцию на коленном суставе. Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее", - говорится в заявлении "Спартака".

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Ростовом" (1:1) 18 октября. Ему диагностировали разрыв крестообразной связки.

Бабичу 29 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.