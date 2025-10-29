Схватка Садулаев - Снайдер на PWL не состоится из-за травмы американца

Поединок был запланирован на 8 ноября

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Запланированная схватка между российским борцом Абдулрашидом Садулаевым и Кайлом Снайдером не состоится на турнире Профессиональной борцовской лиги (PWL) в Москве из-за травмы американца. Об этом журналистам сообщил Садулаев.

"Изначально я планировал здесь выступать, мы договорились с Кайлом Снайдером, но в последний момент он получил травму колена и решил оперироваться, - сказал он. - Наша встреча отменилась. Но я думаю, что она еще будет. Не на этом турнире, а на следующем".

"Я планировал выступать на чемпионате мира, но получилось как получилось. Хотели провести до конца года одну встречу 8 ноября. Но так получилось с Кайлом. Я поддерживаю физическую форму, не расслабляюсь. Буду готовиться к следующему сезону. С января начинается турнир имени Ярыгина, потом чемпионат России и так далее", - сказал Садулаев.

Поединки PWL пройдут 8 ноября в Москве на волейбольной арене "Динамо", участие примут борцы из 14 стран.