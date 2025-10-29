Теннисиста из Индии дисквалифицировали за наркотики

В допинг-пробе Далвиндера Сингха были обнаружены следы морфина

ТАСС, 29 октября. Представитель Индии Далвиндер Сингх дисквалифицирован на два года за употребление морфина. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Сингха, которую он сдал в марте 2025 года во время турнира Международной теннисной федерации в индийском Чандигархе. Теннисист объяснил наличие морфина в организме обезболивающим, которое он принимал после операции на запястье, но не смог предоставить доказательств.

Срок дисквалификации 29-летнего спортсмена завершится 21 октября 2027 года. Сингх занимает 791-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде.