В Вологодской области пройдет Кубок губернатора по спортивной гимнастике

Соревнование состоится впервые за 15 лет

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 29 октября. Кубок губернатора по спортивной гимнастике проведут в марте 2026 года в Вологодской области, впервые за 15 лет. В ходе подготовки спортшколу оснастят новым инвентарем и мебелью, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Кубок губернатора по спортивной гимнастике проведем на Вологодчине. Такое решение приняли во время посещения Вологодского центра спортивной гимнастики "Спортарт". Организуем большой яркий чемпионат впервые за 15 лет. Событие пройдет уже в марте следующего года. С председателем Федерации спортивной гимнастики Вологодской области Еленой Кондрашовой и директором спортивной школы Еленой Севериной обсудили ключевые вопросы по подготовке, уделили внимание обеспечению комплекса современным инвентарем, мебелью", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

В гимнастическом зале необходимо заменить ковер, дорожки, мосты, маты. В рамках региональной субсидии спортивная школа будет оснащена оборудованием на сумму порядка 1,5 млн рублей.

"Гимнастика заслуживает особого внимания. Это один из академических, фундаментальных и наиболее эффективных способов заинтересовать ребенка, развить. Она дает хорошую спортивную базу, позволяет сформировать мышечный каркас, развить координацию, укрепить интеллект и закалить характер. Все эти качества в будущем помогают как в овладении другими видами спорта, так и в целом в жизни", - добавил глава региона.