В Сербии 16-летний дзюдоист погиб в ДТП

Спортсмены сербского клуба "Партизан" возвращались после соревнований в Азербайджане

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Шестнадцатилетний дзюдоист сербского клуба "Партизан" погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил портал Sportal.

Спортсмены возвращались после соревнований в Азербайджане. В автомобиле находились восемь несовершеннолетних пассажиров, возраст которых от 13 до 16 лет, а также один мужчина 1982 года рождения. Один из спортсменов скончался на месте, остальные были доставлены в детскую больницу города Нови-Сад с различными травмами.

"Нас глубоко потрясла трагическая новость о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб ребенок из дзюдоистского клуба "Партизан". В этот трудный момент вся наша семья скорбит вместе с семьей мальчика. Мы выражаем искренние соболезнования его близким и искреннюю поддержку всем, кто пострадал", - говорится в заявлении клуба.