Ларионов рассказал, кто порекомендовал ему в СКА тренера Бабенко
20:14
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Тренера Юрия Бабенко, пришедшего в хоккейный клуб СКА, порекомендовал бывший главный тренер сборной России Олег Знарок. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Игорь Ларионов.
"У меня был разговор с Олегом Знарком. Он мне позвонил из Нью-Йорка, мы с ним переговорили. Он мне порекомендовал Юрия Бабенко. Я знаю его как игрока, но мне надо было пообщаться с хоккейными людьми. Мы с Юрой пообщались, и я понял, что он готов включиться в работу", - сказал Ларионов.
Бабенко в московском "Динамо" под руководством Знарка становился обладателем Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а также играл в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги в 2010 году в составе ХК МВД.