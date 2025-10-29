Ларионов рассказал, кто порекомендовал ему в СКА тренера Бабенко

Тренера порекомендовал бывший наставник сборной России Олег Знарок

Юрий Бабенко © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Тренера Юрия Бабенко, пришедшего в хоккейный клуб СКА, порекомендовал бывший главный тренер сборной России Олег Знарок. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Игорь Ларионов.

"У меня был разговор с Олегом Знарком. Он мне позвонил из Нью-Йорка, мы с ним переговорили. Он мне порекомендовал Юрия Бабенко. Я знаю его как игрока, но мне надо было пообщаться с хоккейными людьми. Мы с Юрой пообщались, и я понял, что он готов включиться в работу", - сказал Ларионов.

Бабенко в московском "Динамо" под руководством Знарка становился обладателем Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а также играл в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги в 2010 году в составе ХК МВД.