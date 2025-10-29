Ларионов не видит Голдобина в составе СКА из-за отсутствия самоотдачи

Тренер отметил, что нападающий не отрабатывает в обороне и не борется за шайбу

Нападающий СКА Николай Голдобин © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Главный тренер СКА Игорь Ларионов недоволен самоотдачей нападающего Николая Голдобина во время матчей, поэтому не видит его в составе. Об этом тренер рассказал журналистам.

30-летний нападающий оказался вне заявки на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Сибирью" (3:2). Голдобин перешел в СКА в минувшее межсезонье после того, как был выставлен "Спартаком" на драфт отказов.

"Мы не судим игрока по очкам. Очки - это хорошая вещь, но вклад в команду, рабочая этика - это очень важный элемент игры. Поэтому для меня лучше меньше очков у игрока, чем отсутствие рабочей этики. Очки приходят, когда ты делаешь правильные вещи. Тот же Плотников - не быстрый, но полезный. У нас нет ни одного игрока, который не отрабатывает в обороне, не борется за шайбу".

"И пока этого не произойдет и у Голдобина, я не вижу его в составе. Талант - хорошая вещь, но без труда он превращается в ничто. К сожалению, это факт. Я хочу, чтобы он это понял, ему сказано то же самое. Я буду последним человеком, который будет его закрывать, не давать играть. Но мне нужна отдача", - сказал Ларионов.

Также Ларионов сравнил Голдобина с актером в театре: "У актера есть свои проблемы, но выходя на сцену, он должен дать спектакль для переполненного зала, чтобы люди вернулись еще раз. Зрителя не обманешь".

В нынешнем сезоне Голдобин сыграл 15 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 7 голевых передач. Больше очков в СКА набрали лишь Валентин Зыков (13), Матвей Короткий (14), Марат Хайруллин (16) и Михаил Воробьев (16).