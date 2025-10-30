В РССС хотят, чтобы у общества "Буревестник" снова появились свои спортбазы

Глава организации Сергей Крюков отметил, что не нужно ограничивать студенческий спорт только Универсиадами

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков выступает за возрождение былого могущества спортивного общества "Буревестник", которое во времена СССР объединяло всех студентов, занимающихся спортом. Об этом он рассказал ТАСС.

"Российские спортсмены всегда показывали высокие результаты на всемирных Универсиадах, но студенческий спорт не нужно ограничивать только ими, он более многогранен, - рассказал Крюков. - Он охватывает и работу кафедр физического воспитания, и студенческие спортивные клубы, и проведение внутренних соревнований. Мы считаем, что студенческий спорт должен как популяризировать здоровый спортивный образ жизни среди студентов, так и приносить России медали на самых крупных международных стартах. Мы понимаем, что создание условий по гармоничному сочетанию занятий спортом и учебы - это вообще потенциал всей нашей страны".

"В советское время студенческое спортивное общество "Буревестник" пользовалось этим потенциалом. В 1976 году на Олимпийских играх в Монреале 22 золотые медали завоевали члены общества "Буревестник". Это было величайшее общество с большой идеологией, с большими традициями, мы хотим, чтобы это все продолжалось. Мы хотим, чтобы у "Буревестника" снова появились свои спортивные базы, куда спортсмены могли бы выезжать на тренировочные сборы. Это была целая система, которая давала серьезный результат, и мы хотим, чтобы это было и сейчас", - добавил собеседник ТАСС.

С 29 по 30 октября в Москве проходит международный форум студенческого спорта "Буря", в работе которого принимают участие более 2 тыс. человек из различных регионов Российской Федерации, а также представители из более чем 10 стран.

Форум проходит впервые, он объединил руководителей федеральных и региональных органов власти, университетов, спортивных федераций и союзов, известных спортсменов, а также представителей студенческих спортивных клубов.

"Первый форум "Буря" - это точка сборки всего сообщества студенческого спорта. Здесь все общаются, и ректоры, и региональные министры, и руководители крупнейших ассоциаций, и представители федеральных органов исполнительной власти. Форум действительно стал точкой объединения студенческого спорта", - заключил Крюков.