Волков проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл - Ган

Дата боя англичанина и француза еще не назначена

Александр Волков и Жаилтон Альмейда © AP Photo/ Altaf Qadri

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков проведет поединок с победителем повторного боя между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом. Об этом ТАСС сообщили в команде Волкова.

Ранее Волков победил бразильца Жаилтона Альмейду. Бой Аспиналл - Ган, который прошел 25 октября, был признан несостоявшимся. Дата повторного поединка еще не назначена

"Александр проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл - Ган", - сказал собеседник агентства.

В активе Волкова 39 побед и 11 поражений.