Федерация конного спорта РФ согласовала нейтральный статус трем всадницам

За получение спортсменками статуса проголосовали все члены бюро организации
05:28
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всадницам Марии и Полине Трофимовым, а также Елизавете Трощенковой. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

За получение Трофимовыми и Трощенковой нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседании.

С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине.

18 ноября 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения. 

