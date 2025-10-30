В FIG ждут скорейшего возвращения российского гимнаста Карцева

Спортсмен получил травму перед стартом чемпионата мира

Александр Карцев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Представитель Международной федерации гимнастики (FIG) во время личного общения на чемпионате мира в Джакарте с получившим травму Александром Карцевым пожелал спортсмену быстрейшего восстановления и возвращения в спорт. Об этом Карцев рассказал ТАСС.

Карцев получил травму руки за несколько дней до старта чемпионата мира, из-за чего был вынужден сняться с соревнований.

"Потом ко мне представитель международной федерации подошел и сказал, что ему было очень жаль, что я не вышел на ковер, что на опробовании я показал очень красивую гимнастику. И добавил, чтобы я побыстрее возвращался, что они все очень этого ждут", - рассказал Карцев.

Гимнаст рассказал, как получил повреждение, которое в итоге поставило крест на его выступлении на ЧМ. "Все случилось на опробовании, покрытие ковра было непривычным для меня, а в вольных я достаточно сложную программу для чемпионата мира подготовил. Получилось так, что ноги немного в конце подсели, я делал два бланжа, и потом случилась, наверное, техническая ошибка. Я приземлился на ноги и потом рукой об ковер ударился. Почувствовал боль, но не обратил на нее большого внимания. На следующее утро был небольшой отек, я выпил обезболивающих таблеток и подумал, что все должно быть в порядке. Пошел, потренировался, состояние хорошее было, все мною были довольны. Потом на следующее утро просыпаюсь, а у меня очень сильно распухла рука", - добавил собеседник ТАСС.

"У меня вывих пястной кости. На данный момент опухоль спала, остался только синяк. Нужно приехать домой и сделать МРТ, и потом уже станет понятно, что делать дальше. Не знаю, когда выступлю теперь, восстановление мы не будем форсировать 100%. Очень тяжелые ночи были после того, как приняли решение не выступать, потому что рука была очень в плохом состоянии. Получалось, что подвел всех, кто со мной работал, кто за меня болел. Очень обидно, что я даже не вышел, не смог показать ту гимнастику, которую готовил", - заключил Карцев.