В WADA прокомментировали поиск информаторов в деле китайских пловцов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сообщение о поиске информаторов в деле о нарушении антидопинговых правил китайскими пловцами основано на ложных предположениях и слухах. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что WADA начало операцию по поиску информаторов, передававших сведения о предполагаемых случаях применения допинга в Китае. Операция носит название "Прокол" и проводится с согласия главы WADA Витольда Баньки и гендиректора организации Оливье Ниггли. По информации телеканала, WADA обращалось к различным антидопинговым организациям с просьбой раскрыть детали, которые могли бы помочь агентству с выявлением информаторов.

"На немецком спортивном сайте появилась вводящая в заблуждение статья, в которой авторы пытаются представить совершенно иную, ошибочную историю, основанную на ложных предположениях и слухах. В мае 2024 года совет спортсменов WADA опубликовал публичное заявление с просьбой к департаменту разведки и расследований WADA расследовать утечку персональных данных, связанных со случаями выявления запрещенных веществ в пробах китайских пловцов без их вины в 2021 году. Эти данные включали в себя строго конфиденциальные медицинские карты спортсменов, некоторые из которых на тот момент были несовершеннолетними, и совет спортсменов был обеспокоен тем, что права этих спортсменов были нарушены теми, кто передал конфиденциальную информацию СМИ, которые, в свою очередь, опубликовали имена, фотографии и медицинские данные этих детей", - сообщили в WADA.

"Что касается деталей текущего расследования, департамент разведки и расследований WADA действует независимо от руководства организации. На данный момент у меня нет никакой информации об этом", - добавил собеседник агентства.

О деле китайских пловцов

Дело 23 китайских пловцов расследуется с апреля 2024 года. Перед Олимпиадой в Токио, которая прошла в 2021 году, их пробы дали положительный результат на триметазидин. WADA не стало наказывать спортсменов, потому что не смогло опровергнуть информацию о непреднамеренности попадания запрещенного вещества.

Это дело стало основанием для конфликта между WADA и Антидопинговым агентством США (USADA). Массовое попадание запрещенного вещества в организм пловцов WADA объяснило загрязнением на кухне отеля, где национальная команда проживала во время тренировочного сбора. USADA обвиняет WADA в сокрытии дела, о котором стало известно из публикации в СМИ, непоследовательности, учитывая схожесть истории с допинговым делом российской фигуристки Камилы Валиевой, и призывает к реформированию организации.

"Что касается сути этих дел, то спортсмены, о которых идет речь, не совершили никаких правонарушений, причем в их защиту были представлены все фактические и научные доказательства, подтверждающие версию о загрязнении. В 2021 году WADA тщательно рассмотрело эти дела и, основываясь на научных доказательствах, а также на консультации внешнего юриста, постановило, что объяснение загрязнения было обоснованным, и что любая апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS), несомненно, была бы отклонена. В свою очередь, World Aquatics (Международная федерация плавания - прим. ТАСС) пришла к такому же выводу и также решила не подавать апелляцию", - сообщили в WADA.

"Последующее независимое расследование пришло к выводу, что решение не обжаловать эти дела в CAS было полностью обоснованными. Политически мотивированные обвинения в сокрытии информации были выдвинуты без каких-либо доказательств и в конечном итоге оказались полностью ложными", - добавили в организации.