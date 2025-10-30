Чемпион "Формулы-1" Баттон завершит карьеру после гонки "8 часов Бахрейна"

В этом сезоне он выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Чемпион "Формулы-1" Дженсон Баттон © Rudy Carezzevoli/ Getty Images

ТАСС, 30 октября. Чемпион "Формулы-1" Дженсон Баттон завершит карьеру после гонки "8 часов Бахрейна". Комментарий гонщика приводит вещательная корпорация Би-би-си.

"Это будет моя последняя гонка. Мне всегда нравился Бахрейн. Думаю, это интересная трасса, и я собираюсь наслаждаться заездом по максимуму, потому что это конец моей профессиональной гоночной карьеры", - сказал Баттон.

Баттону 45 лет, он выиграл титул чемпиона мира в классе машин "Формула-1" в 2009 году. В 2017 году гонщик покинул "Формулу-1". В этом сезоне он выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Гонка "8 часов Бахрейна" пройдет 8 ноября.