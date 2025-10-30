Российские тхэквондисты завоевали четыре медали на чемпионате мира

Призерами соревнований стали Милана Бекулова, Рафаиль Аюкаев, Магомед Абдусаламов и Артем Мытарев

Редакция сайта ТАСС

© Nathan Stirk/ Getty Images

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Россияне завоевали две серебряные и две бронзовые медали на чемпионата мира по тхэквондо. Соревнования проходили в китайском Уси.

Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг) завоевали серебряные медали. Магомед Абдусаламов (до 74 кг) и Артем Мытарев (до 80 кг) выиграли бронзовые награды.

В неофициальном медальном зачете россияне заняли 11-е место. Возглавила турнирную таблицу общего зачета команда Турции (3-2-1), на втором месте расположились спортсмены из Южной Кореи (2-2-2), тройку замкнула сборная Бразилии (2-2-0).

Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.