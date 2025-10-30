World Athletics раскрыла корпоративные хищения на сумму около €1,5 млн

Глава World Athletics Себастьян Коу © Daniel Pockett/ Getty Images

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Финансовый департамент Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) обнаружил систематические хищения со стороны нескольких сотрудников организации на общую сумму более чем €1,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба World Athletics.

В World Athletics передали необходимую информацию в соответствующие органы для проведения уголовного расследования.

"Ранее в этом году World Athletics раскрыла систематическую кражу денег из организации двумя сотрудниками и консультантом по контракту. В то время как один из сотрудников уволился из организации до того, как была обнаружена кража, контракты с другим сотрудником и консультантом были расторгнуты в результате внутреннего расследования. Хищение на общую сумму более €1,5 млн за период в несколько лет было обнаружено финансовым департаментом World Athletics в ходе первого ежегодного аудита под руководством нового финансового руководства", - говорится в заявлении.

World Athletics провела дополнительную независимую проверку, которая не выявила других нарушений. Отмечается, что организация по итогам инцидента внедрит комплекс усиленных мер внутреннего финансового контроля.

"Мы полны решимости вернуть все деньги, которые сможем, используя для этого всю силу закона, - сказал глава World Athletics Себастьян Коу. - Многие организации замалчивают подобные инциденты, увольняя сотрудников, имея лишь ограниченную информацию, что позволяет преступникам продолжать свои мошеннические действия и кражи в новых организациях. Мы не относимся к таким. Мы завоевали прочную репутацию благодаря эффективному управлению, прозрачности и умению отстаивать то, что правильно, даже если иногда это вызывает некоторые неудобства. Это неудобно, но важно, чтобы мы поступали правильно".