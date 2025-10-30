Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

Россиянин в двух сетах уступил австралийцу Алексу де Минауру

Карен Хачанов © Lintao Zhang/ Getty Images

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексу де Минауру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу австралийца, имеющего 6-й номер посева. Хачанов был посеян на турнире под 10-м номером. Де Минаур в четвертьфинальном матче сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (13-й номер посева).

29-летний Хачанов занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Де Минауру 26 лет, он занимает 6-е место в мировом рейтинге. Австралиец выиграл 10 титулов ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист ни разу не проходил дальше четвертьфинала, до этой стадии он добирался шесть раз.

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.