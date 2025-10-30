20-летнему баскетболисту "Оклахомы" Топичу диагностировали рак яичек

Серб уже начал проходить химиотерапию, врачи позитивно оценивают его перспективы

Разыгрывающий "Оклахомы" Никола Топич © Joshua Gateley/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Врачи диагностировали сербскому игроку клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" Николе Топичу рак яичек. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Сэм Прести, комментарий которого приводит журналист Клемент Алманза на своей странице в X.

По его словам, врачи позитивно оценивают долгосрочные перспективы баскетболиста, который уже начал проходить химиотерапию, однако пока нет сроков его возвращения к играм.

"Это команда прежде всего людей, а уже потом баскетболистов, - сказал Прести. - Люди проходят через разные этапы в своей жизни и карьере. Он действительно особенный парень. Думаю, каждый из его товарищей по команде подтвердит это. Он более зрело подготовлен, чем кто-либо из моих знакомых в его возрасте, чтобы смотреть на вещи и подходить к ним с необходимым настроем. Думаю, он справится".

Топичу 20 лет. Он был выбран "Оклахомой" на драфте НБА 2024 года под общим 12-м номером. Сезон-2024/25 серб пропустил из-за повреждения крестообразной связки. Несмотря на это, разыгрывающий стал чемпионом НБА, не проведя ни одного матча.