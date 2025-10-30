Вице-чемпион России по пляжному футболу "Лекс" снялся с турнира 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский пляжный футбольный клуб "Лекс" не примет участия в чемпионате России 2026 года и приостановит свою деятельность. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Вынуждены сообщить, что основная команда нашего клуба приостанавливает свою деятельность с сезона-2026. Это решение далось нам непросто, ведь за годы своего существования мы добились многого и пережили вместе множество ярких эмоций. Мы благодарим всех, кто писал нашу историю вместе с нами, - игроков, тренеров, административный персонал и всех, кто поддерживал нас и в радости побед, и в горечи поражений. Однако это не финальная точка для клуба в целом: мы продолжим активную работу в молодежном и юношеском направлениях. Мы верим, что именно здесь растут будущие звезды, и будем вкладывать все силы в развитие и поддержку молодых талантов", - говорится в заявлении клуба.

"Лекс" был основан в 2013 году. Помимо серебряных медалей в чемпионате России 2025 года, команда становилась финалистом Кубка России в 2023 году.