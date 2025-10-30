"Арсенал" стал последним участником плей-офф "пути регионов" Кубка России

В шестом раунде "пути регионов" тульская команда обыграла воронежский "Факел"

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Арсенала" © Михаил Терещенко/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" со счетом 3:2 одержал победу над воронежским "Факелом" в шестом раунде "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Матч прошел на стадионе "Факел".

В составе победителей забитыми мячами отметились Игорь Горбунов (58-я минута) и Данил Липовой (90), на 32-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Факела" Юрий Журавлев. У проигравших отличились Нури Абдоков (42) и Николай Гиоргобиани (80). На 12-й минуте был удален главный тренер "Арсенала" Дмитрий Гунько.

"Арсенал" стал последним клубом, который вышел в первый этап четвертьфинала "пути регионов" Кубка России, где команда встретится с казанским "Рубином".

Ранее в четверг нижнекамский "Нефтехимик" обыграл "Уфу" (1:1, 3:1 по пенальти), в первом этапе четвертьфинала "пути регионов" команда сыграет с "Ростовом". Также на этой стадии пройдут матчи "Камаз" (Набережные Челны) - "Крылья Советов" (Самара) и "Торпедо" (Москва) - "Балтика" (Калининград). Встречи пройдут в конце ноября.

В четвертьфинале "пути Российской премьер-лиги" пройдут двухматчевые противостояния "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва), "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА (Москва) и "Оренбург" - "Краснодар".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).