Форвард "Каролины" Свечников набрал два очка в матче НХЛ с "Айлендерс"

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Каролины"

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил шайбу и отдал передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась победой "Каролины" со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Брэдли Надо (3-я минута), Морган Райлли (6), Джордан Мартинук (11), Джексон Блейк (42), Свечников (51) и Логан Станковен (60). У проигравших отличились Мэттью Шефер (14) и Симон Хольмстрём (51). Свечников отметился передачей в эпизоде с шайбой Мартинука, также передачу на свой счет записал российский защитник "Каролины" Александр Никишин.

25-летний Свечников забросил вторую шайбу в сезоне и сделал первую передачу, на это ему потребовалось 10 матчей. В активе 24-летнего Никишина 1 шайба и 4 передачи после 10 встреч.

"Каролина" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах. "Айлендерс" идут на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе, набрав 9 очков после 10 встреч.

В следующем матче "Каролина" 1 ноября в гостях сыграет с "Бостоном", "Айлендерс" в тот же день на выезде встретятся с "Вашингтоном".