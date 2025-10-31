Мичков сделал два голевых паса в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

"Филадельфия" одержала победу со счетом 4:1

Матвей Мичков © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. "Филадельфия" со счетом 4:1 дома обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Тревор Зеграс (33-я и 48-я минуты), Джейми Драйсдейл (36) и Трэвис Конечны (56). У проигравших голом отметился Мэтью Вуд (39).

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков сделал две результативные передачи, ассистировав Зеграсу и Драйсдейлу. В активе хоккеиста 5 очков (1 гол + 4 результативных паса) в 10 матчах регулярного чемпионата.

"Филадельфия" располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона с 13 очками по итогам 10 игр. "Нэшвилл" занимает шестое место в Центральном дивизионе, набрав 10 очков в 12 матчах.

В следующем матче "Нэшвилл" 1 ноября дома сыграет с "Калгари", "Филадельфия" 2 ноября примет "Торонто".