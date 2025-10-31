"Спартак" поборется с киевским "Динамо" за бразильца Леандриньо

Как сообщает портал Antenados no Futebol, "Спартак" в ближайшие дни направит официальное предложение в бразильский "Васко да Гама"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в переходе бразильского защитника "Васко да Гамы" Леандриньо, на игрока также претендует киевское "Динамо". Об этом сообщает портал Antenados no Futebol.

По информации источника, "Спартак" в ближайшие дни направит официальное предложение в бразильский клуб, который не собирается препятствовать переговорам из-за высокой конкуренции в команде за позицию левого защитника. Об интересе киевского "Динамо" к Леандриньо ранее сообщалось в подкасте Aten o, Vasca nos.

Леандриньо 20 лет, он является воспитанником "Васко да Гамы" и выступает за клуб с 2024 года, в 2025 году играл в аренде за "Аш-Шабаб" из Саудовской Аравии. В текущем сезоне он провел на поле 45 минут, не отметившись результативными действиями. В активе защитника 10 матчей за молодежную сборную Бразилии.