Хоккеист Пономарев выразил сожаление из-за отсутствия сборной России на МЧМ

По мнению нападающего "Авангарда", турнир помогает молодым игроком сплотиться и завести друзей

Василий Пономарев (справа) © Codie McLachlan/ Getty Images

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Участие в молодежных чемпионатах мира (МЧМ) помогает молодым хоккеистам сплотиться и завести дружбу, но из-за неучастия сборной России в этом турнире игроки лишаются такой возможности и ценного опыта выступления на чемпионате. Такое мнение ТАСС высказал нападающий омского "Авангарда" Василий Пономарев.

По решению Международной федерации хоккея российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. На своем последнем МЧМ, который проходил с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го, сборная России заняла 4-е место, Пономарев провел на том турнире 7 игр и забил 3 гола.

"Мне кажется, что из-за отсутствия игр теряется какой-то контакт в плане взаимоотношений ребят внутри страны. МЧМ - это такой комплектующий и сплачивающий турнир, участие в котором может перерасти в дружбу, и русские игроки будут где-то в Северной Америке встречаться, и в России им друг с другом играть будет приятно, будет, что вспомнить, потому что один-два раза в жизни этот опыт бывает, и запоминается он на всю жизнь. Жалко, что ребята не смогут поехать на такое, ведь это, можно сказать, самый лучший подарок на Новый год, который молодой хоккеист может себе сделать. Пока ты маленький, ты каждый Новый год смотришь, как сборная России играет, лично я на этом рос, и мне всегда хотелось попасть именно туда, и слава богу, что у меня был два раза опыт выступления на МЧМ, и каждый из них был по-своему незабываемым, хотя мог бы быть поярче", - сказал хоккеист.

Пономареву 23 года, этим летом он подписал трехлетний контракт с омским "Авангардом".