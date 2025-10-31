Хуснутдинова рассказала, что до семи лет не хотела быть фигуристкой

По словам спортсменки, она оказалась на коньках, так как брат ее отца является хоккейным тренером

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова рано встала на коньки, но до семи лет не хотела заниматься фигурным катанием. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль взрослой дебютной серии российского Гран-при в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе два тройных акселя. Спортсменка переехала в Москву из Казани.

"Родилась я в Заинском районе. Папин брат - хоккейный тренер, так я просто оказалась на коньках - поставили, но до семи лет я не очень хотела заниматься, а вот потом дело пошло - прыгнула первый аксель. Родители серьезно вовлеклись в этот процесс, и так я оказалась в Казани - у тренера Надежды Владимировны Заякиной", - рассказала спортсменка.