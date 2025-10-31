Состав команды на ЧЕ по велотреку определится по итогам Кубка России

Соревнования пройдут в январе в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Состав российской команды для участия в чемпионате Европы по велоспорту на треке, который пройдет в начале февраля в Турции, будет полностью сформирован по итогам январского кубка страны в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке пройдет с 1 по 5 февраля в Конье.

"Подготовка к этому старту начнется после небольшой отпускной паузы, которую возьмут спортсмены по окончании этого завершившегося сезона, - рассказал Кубеев. - У нас уже есть те, кто гарантировал себе право принять участие в этом турнире. Для всех других у нас будет проведен отбор в рамках январского Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге. Так как для въезда в Турцию не требуется специальных виз, да и с логистикой никаких проблем не будет, то мы отбор решили провести незадолго до европейского первенства".

"Если говорить про тех, кто гарантировал себе участие в чемпионате Европы, то группа Яны Бурлаковой отправится на подготовку в Турцию, в Аланье есть хорошая база. Никита Кирильцев у нас будет готовиться в Кабардинке, Алина Лысенко в декабре также, скорее всего, отправится в Турцию. Темповая группа по традиции будет тренироваться в Испании, подготовка начнется по плану 15 ноября. Рассчитываем, что Лев Гонов присоединится к ней и выступит на чемпионате Европы", - добавил собеседник ТАСС.

В марте на треке в Конье проходил этап Кубка наций, в соревнованиях принимали участие пять российских спортсменов в нейтральном статусе. Лысенко стала второй в спринте, Валерия Валгонен - третьей в омниуме.

"Да трек в Конье нам очень хорошо знаком, он находится на высоте 1 100 - 1 170 метров над уровнем моря, он сверхбыстрый, на нем уже были показаны высшие мировые достижения. К нему нужен определенный подход, требуется иная методика подготовки для успешного выступления на этом треке. Местный персонал нас хорошо знает, когда Яна Бурлакова готовилась в Конье к чемпионату мира в Чили, трек был пустой и находился полностью в ее распоряжении", - заключил Кубеев.