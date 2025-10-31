Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ

Он стал лучшим по количеству очков для игроков в возрасте 39 лет и старше в первых 12 матчах сезона

Редакция сайта ТАСС

Евгений Малкин © Thearon W. Henderson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века в гостевом матче с "Миннесотой".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Питтсбурга".

Малкин отметился результативной передачей, ассистировав Бенджамину Кинделу. В активе россиянина 17 очков (3 гола + 14 результативных передач) в первых 12 матчах сезона, что является лучшим результатом среди игроков в возрасте 39 лет и старше за последние 55 лет.

Хоккеист "Питтсбурга" повторил достижение нападающего "Монреаля" Жана Беливо, установленное в сезоне-1970/71, и обошел прошлогодний результат форварда "Вашингтона" Александра Овечкина (16 очков за первые 12 матчей). Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу, в сезон-1968/69 он набрал 20 очков.

Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Россиянин признавался лучшим новичком лиги (2007), игроком регулярного чемпионата (2012) и плей-офф (2009), также дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (2009, 2012).